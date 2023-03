’AdF da te’, un sms per le manutenzioni straordinarie

Essere aggiornati in tempo reale, via sms o mail, sulle manutenzioni straordinarie in corso è possibile grazie a ’AdF da te’, il servizio per essere sempre informati sui miglioramenti infrastrutturali della rete idrica. Non solo per le manutenzioni programmate, per le quali il servizio era già stato attivato, ma ora anche per quelle straordinarie, ovvero i lavori urgenti per risolvere guasti improvvisi che possono verificarsi lungo gli oltre 8mila chilometri di acquedotto gestiti. Un progetto pilota sperimentale, per offrire alla propria comunità un’informazione sempre più veloce e personalizzata. La comunicazione sarà indirizzata ai clienti interessati da una eventuale sospensione del flusso idrico e conterrà l’indicazione sull’orario in cui è previsto il ripristino. L’invio avverrà tramite sms o e-mail. Per rimanere sempre informati è quindi importante inserire o aggiornare i propri dati.