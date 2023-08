Addio ad Adriano Fiorini È stato per tanti anni medico della nostra città

1Aveva 74 anni, Adriano Fiorini (nella foto pubblicata da Lorenzo Rosso). E per una vita era stato medico di famiglia a Siena, apprezzato e benvoluto. Era anche un grande civettinoe tifoso della Robur. Si è spento ieri lasciando un vuoto incolmabile nella sua Contrada come testimoniano i tanti messaggi di chi lo conosceva e la vicinanza espressa in primis alla moglie Elina. I funerali del dottor Fiorini si svolgeranno martedì mattina. La Civetta è in lutto.