Addio a Maurizio Mazzei. Una vita all’anticrimine

Grave lutto per la polizia: si è spento ieri Maurizio Mazzei, 60 anni, che da poco era andato in pensione e che per lungo tempo era stato all’anticrimine. Originario di Prato ma ormai senese d’adozione – era contradaiolo della Torre – aveva lavorato a Milano, prima al reparto mobile e poi in questura, a Napoli e a Firenze. Quando nel 2010 arrivò in via del Castoro proveniva dal capoluogo regionale dove era vice dirigente della digos. Alla moglie e ai due figli la vicinanza de La Nazione.