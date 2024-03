Addio a Ennio Calabria. Dipinse il Palio nel 1987

Era stato definito l’artista del colore e del sociale, per il modo originale di raccontare il mondo e di farlo vivere in mezzo alla gente: ci ha lasciato ieri mattina l’artista Ennio Calabria, noto ai senesi per aver dipinto il drappellone del 16 agosto 1987, vinto dalla Contrada della Pantera con Benito e Cianchino. Nato a Tripoli nel 1937, arrivò a Siena nella piena maturità e con un grandissimo curriculum alle spalle: colpì immediatamente il suo leggero ed arioso stile figurativo, che invitava tutti alla fantasia, alle bellezza dei suoi volutamente tenui colori, ad un sempre azzeccato cromatismo che ha offerto nel tempo mirabili risultati.

Nei rivoluzionari anni sessanta, quando si osava fare un po’ tutto, mostrò il coraggio di andare invece verso una mirabile quanto generale comprensione delle opere, per una sorta di evocativa controriforma. Per questo, con altri artisti come Renzo Vespignani, altro pittore molto amato dai senesi e Ugo Attardi, altro protagonista del Palio, fondò un gruppo che si chiamava ’Il pro e il contro’, punto di riferimento proprio della pittura figurativa. Il drappellone dipinto da Calabria non aveva particolari dediche da seguire: è una sorta di volutamente annacquato volo di cavalli verso la parte più alta del Cencio, con un originale clima fatto di colori tenui, di delicate certezze di sentite proporzioni, compresi i simboli delle dieci protagoniste. Ma con crescendo che è mirabilmente comprensibile da tutti.

È stato, nel 2021, fra gli artisti protagonisti della mostra ’Pittori a Siena per Dante’, esposta al Rettorato dell’Università degli Studi, dove 62 artisti ’raccontavano’ il loro modo di interpretare personaggi che Dante ha reso immortali. Aveva dunque avuto un altro importante incontro con la nostra città.

Il 1987 era stato un anno da incorniciare per questo artista: oltre che dipingere il Palio, offrì una importante mostra antologica nel particolare scenario di Castel Sant’Angelo a Roma. E in questa città, dove viveva da tempo, è scomparso pochi giorni prima di compiere gli 87 anni.