Addio a Dino Monaci. Ultimo barbiere

E’ venuto a mancare ieri, all’età di 93 anni, Dino Monaci. Ultimo ad avere esercitato a Castiglione l’attività di barbiere per uomo, peraltro fino a non molti anni fa. Aveva imparato da piccolo, come raccontava. Poi si era dedicato anche ad altre attività lavorative, ma senza mai abbandonare questa sua manualità. Per molti anni il negozio nell’angolo della Piazza dell’Unità d’Italia è stato riferimento per gli uomini: in alcuni casi anche con il classico abbinamento di “barba e capelli”. Poi, l’esercizio aveva traslocato in Borgo Vittorio Emanuele, nel locale in precedenza usato da un altro barbiere: Paolino Naldi, per diletto suonatore di violino e nei primi anni Settanta del secolo scorso presidente della Filarmonica “La Castigliana”. Le esequie si sono svolte venerdì nella Pieve parrocchiale.

Daniele Palmieri