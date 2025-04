Acquaviva vola in Promozione. Una magia per i "campioni"

Il paradiso è biancoazzurro. L’Acquaviva conquista il campionato di Prima Categoria e vola in Promozione, il più alto livello mai raggiunto. Incontrerà la Sinalunghese, squadra "regina" della Valdichiana senese, e tanti club che rappresentano centri più grandi. Il pareggio con il Lucignano ha fatto esultare un paese intero ed ha scritto la storia dando il via ad una festa scatenata in una domenica piovosa ma dal cuore caldo. Dal "Ceccuzzi" al "Piranha Social Club" è stata la serata dei "campioni" con tanto di cena al ristorante con gli ospiti a tavola che sono raddoppiati. Perché tutti volevano partecipare alla magia del momento e stare insieme alla Società Polisportiva Acquaviva (Spa).

Acquaviva, frazione di Montepulciano, è un paese attivo ma che deve anche fare i conti con la realtà: l’età media che avanza, negozi storici che chiudono, l’assenza di uno sportello bancario (ma il bancomat c’è), tanto per citare qualche esempio che gli acquavivani ripetono spesso. Manca un bar dove magari guardare la partita la sera, il giornale non si può più comprare perché l’edicola ha chiuso. Anche da altre parti la situazione è simile. Ma Acquaviva ha anche uno dei festival musicali più belli e partecipati, il Live Rock Festival, e adesso una squadra di calcio in Promozione, traguardo che in tanti sognano di raggiungere. Le idee e la passione stanno facendo la differenza. L’Acquaviva piace, pianifica e sogna.

"Siamo molto contenti - commenta Nicola Leonardi, direttore generale dell’Asd Società Polisportiva Acquaviva - ho sempre cercato di mantenere i piedi per terra nonostante un campionato di vertice perché il girone era equilibrato. Abbiamo 16-18 titolari e questo ha fatto la differenza. Ma la cosa più importante è il progetto, già partito da alcuni anni, di riqualificazione dell’impianto sportivo. L’obiettivo è di realizzare una cittadella dello sport con tanto di sala polivalente per il paese. Cosa faremo in Promozione? Non vogliamo essere delle meteore nel modo più assoluto. Abbiamo un paese dietro e un settore giovanile con 60 bambini, qualcosa di importante".

Anche il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, si è congratulato per l’importante traguardo: "un risultato storico che premia la passione e i sacrifici di un gruppo sempre unito e una società solida e lungimirante". La dedica per la Promozione è per Enrico Marchetti, che è stato il vicepresidente della Spa, un ragazzo la cui scomparsa ha lasciato un grande vuoto. Ma che da lassù sarà orgoglioso di quanto è bella e forte la sua Acquaviva.

Luca Stefanucci