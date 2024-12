"Acquaviva, strada promessa e mai fatta"

"Ad Acquaviva era stata promessa una strada ed invece il Comune ha fatto un murales". Va all’attacco, con una nota, il gruppo consiliare Centrodestra e Indipendenti per Montepulciano: "Dopo una serie di approfondimenti in sede istituzionale dobbiamo riscontrare come il sindaco Angiolini sul tema della viabilità ad Acquaviva, per risolvere l’annoso e non più differibile problema del traffico pesante, abbia disatteso le promesse fatte in campagna elettorale". Il Centrodestra e Indipendenti per Montepulciano dice che "il sindaco già dal febbraio 2023 aveva promesso in assemblea pubblica che il progetto di realizzazione di una strada alternativa per deviare il traffico avrebbe trovato concretizzazione entro la fine dell’anno. I lavori non hanno mai preso avvio, ma era stato annunciata in campagna elettorale la predisposizione di un progetto preliminare "rafforzato" che avrebbe consentito in tempi brevi l’avvio dei lavori per la realizzazione di un tratto di strada in loc. La Stradella con un importo previsto di 2 milioni di euro. Alla fine di settembre durante il consiglio comunale, l’amministrazione aveva rassicurato che erano incorso delle costanti interlocuzioni con la Provincia che avrebbe dovuto presiedere una conferenza dei servizi per la realizzazione dell’opera ed anche contribuire economicamente alla spesa". "Tuttavia - continua ancora la nota - a seguito di formale interrogazione presentata dal capogruppo Maccarone in consiglio provinciale è emerso che questa interlocuzione non ha al momento raggiunto nulla di concreto". "A distanza di anni ancora il progetto di variante stradale per il centro abitato di Acquaviva rimane una mera ipotesi, che sembra assai lontana da un’effettiva realizzazione".