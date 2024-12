Acquaviva, riapre il Teatro dei Concordi

Riapre come meglio un teatro non potrebbe e cioè lasciando calcare le assi del palcoscenico agli attori e aprendo al pubblico la platea. Riparte così il Teatro dei Concordi di Acquaviva, uno dei luoghi che meglio esprimono l’identità della frazione di Montepulciano. L’intervento, finanziato in gran parte con fondi Pnrr per un totale di 285mila euro, ha comportato la coibentazione del tetto, la sostituzione di infissi e l’installazione di una nuova centrale termica. Ad aprire il nuovo corso dei Concordi domani alle 21.15, la commedia brillante ‘Un boss in salotto’, di Luca Miniero, rappresentata dalla compagnia di base ‘I colpi di scena’ con la regia di Alma Trabalzini, artefice del cosiddetto ‘vivaio’, yba scuola di teatro per bambini. Il ‘Concordi’ è legato alla fortunata iniziativa ideata dall’appassionato locale Vittorio Vincenzini, un festival del teatro amatoriale che per molti anni ha richiamato le migliori compagnie di base d’Italia, in concorso per il Grifo d’Oro.

Diego Mancuso