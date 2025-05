Acqua sanificata e depurazione aria. Nuovo dispositivo alla scuola ’Tozzi’

Un altro progetto importante per l’ambiente, quello che vede coinvolti il Comune di Siena, l’Istituto comprensivo Federigo Tozzi e l’azienda Stei Srl di San Marino. Nei locali della scuola infatti è stato inaugurato un dispositivo di acqua sanificata che servirà a riempire le bottiglie regalate agli alunni, in modo da abbattere il più possibile l’uso della plastica. "Un passo importante per il futuro della scuola – afferma la preside Floriana Buonocore –. Affrontiamo queste tematiche nel programma di educazione civica, i bambini sono il futuro e sono più sensibili a questi temi di tantissimi adulti". Presenti Pier Casolari, dg di Stei, e il responsabile Toscana dell’azienda Federico Marco Tassinari con gli assessori Barbara Magi e Lorenzo Lorè: "Fin da piccoli bisogna essere attenti all’ambiente – le parole di Magi –. La cultura di salvaguardia dell’ambiente si alimenta con queste corrette abitudini. Il nostro obiettivo come Comune è fornire ai cittadini di oggi e di domani strumenti per proteggere l’ambiente e vivere in modo più sostenibile". Concorde l’assessore Lorè: "Oggi si inaugura un nuovo apparecchio collegato nel percorso di modernizzazione delle scuole sul territorio comunale, in ottica di sensibilità e miglioramento dell’offerta riservata ai ragazzi e alle loro famiglie".

Matteo Cappelli