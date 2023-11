Poggibonsi, un giorno senza acqua: guasto al Cepparello e polemiche

Poggibonsi (Siena), 21 novembre 2023 – Senz’acqua centinaia di appartamenti, bar, ristoranti. Rubinetti a secco e pioggia di disagi per tutta la giornata di domenica e nelle prime ore di ieri in tre quarti di Poggibonsi. A provocare l’emergenza, un guasto, finalmente riparato, alla centrale del Cepparello, il serbatoio che disseta circa il 75 per cento di Poggibonsi.

La cronaca di una giornata di caos inizia all’alba di domenica: la rete idrica va improvvisamente in tilt e nelle case arrivano i problemi. Per limitare i disagi Acque spa attiva tre autobotti all’incrocio tra via delle Piaggiole, Largo Gramsci e piazza Savonarola. E decine di famiglie munite di taniche e bottiglie, tra mugugni e imprecazioni varie, si sono messe in fila per il rifornimento di acqua. "Il disservizio sulla rete idrica è dovuto a un complesso guasto sulla adduttrice principale che dalla centrale idrica di Cepparello rifornisce d’acqua il capoluogo di Poggibonsi- spiega Acque spa- La particolare posizione del guasto – che ha reso complicato l’intervento di riparazione e che ha avuto ripercussioni anche sui sistemi della centrale – è causa dell’allungamento dei tempi di ripristino". Come dire, insomma, che a questo giro la mancanza di acqua nelle case e negli esercizi commerciali non è dovuta all’ennesima rottura di una tubatura, ma a un guasto difficilmente prevedibile. Le polemiche sono esplose anche sui social, soprattutto sulla pagine facebook dedicate alla città. Il centralino della polizia municipale è stato tempestate di chiamate, come del resto il numero verde di Acque. Ieri mattina, fortunatamente, la situazione è tornata alla normalità. Di conseguenza, si sono placate anche le proteste. Per far fronte ad eventuali emergenze idriche legate alla siccità, Acque spa ha programmato sulla Montagnose Senese un pacchetti di investimenti per qualcosa come 20 milioni di euro. Un mega progetto che rivoluzionerà il sistema di approvvigionamento idrico di buona parte della Valdelsa senese e fiorentina grazie a una serie di interventi mirati: realizzazione di nuove centrali, nuovi serbatoi, nuove tubazioni. Gli obiettivi- come ha spiegato il gestore- sono quelli di mettere in sicurezza il territorio dal punto di vista della quantità della risorsa idrica disponibile e migliorare la qualità dell’acqua erogata.