Accordo Beko, il sì dei lavoratori. Ecco cosa accadrà allo stabilimento senese

Siena, 11 aprile 2025 – Sì all'accordo sulla vertenza Beko da parte dell'88% dei lavoratori dello stabilimento di Siena che riuniti in assemblea lavoratori hanno dato 229 voti favorevoli, 27 contrari e 3 schede bianche. E' l'esito della consultazione dei lavoratori del sito di Beko a Siena sul testo preliminare dell'accordo raggiunto tra azienda, sindacati e Ministero delle Imprese e del Made in Italy di martedì 8 aprile. Hanno votato 259 dei 296 dipendenti totali, di cui 234 su 268 operai e 25 dei 28 impiegati. Dunque, la percentuale del 'sì' sul totale dei votanti è pari all'88,42%.

L'accordo prevede la chiusura dello stabilimento entro il 31 dicembre 2025, con la successiva acquisizione del sito da parte di Invitalia e del Comune di Siena per avviare un processo di reindustrializzazione. I lavoratori avranno la possibilità di aderire a un piano di incentivi all'esodo, ricevendo un'indennità di 90.000 euro lordi, se lasceranno volontariamente l'azienda entro dicembre 2025, oppure optare per una cassa integrazione conservativa della durata di 24 mesi, accompagnata da un contributo una tantum di 15.000 euro lordi. La firma definitiva dell'accordo è prevista per lunedì 14 aprile al Mimit.