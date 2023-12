‘Accendere il Natale’. Tocca al Picchio Verde

Una realtà scolastica in grado di aprirsi alla comunità locale, grazie ai piccoli, agli insegnanti e alle famiglie. È la scuola dell’infanzia Picchio Verde di Poggibonsi, protagonista in ogni sua componente di progetti capaci di unire gli aspetti didattici con le idee collegate alle Festività tra Natale e nuovo anno. Il plesso di via Borgaccio a Poggibonsi (Istituto comprensivo 1, diretto da Annarita Magini) ha dato vita a un intenso programma di eventi per ‘accendere il Natale’, per merito dell’impegno comune di bambini e genitori nella realizzazione di addobbi, nell’allestimento di spettacoli all’insegna dei canti natalizi, nella creazione di un percorso di stelle luminose che ha fatto poi bella mostra di sé nel salone della scuola dell’infanzia che ha nel ruolo di fiduciaria Francesca Grisolaghi.

Un laboratorio aperto a vari contributi, proprio con l’intento di permettere alla scuola di trasformarsi in polo di aggregazione e di riferimento per illuminare le Festività agli occhi dei bambini. Decisi a vivere momenti di magia all’interno delle aule e a trasmettere poi le sensazioni agli adulti, a loro volta attivi in progetti che hanno riscosso notevoli consensi e che per questo motivo saranno senz’altro ripetuti in futuro.

Il Picchio Verde del resto ha saputo, negli anni, dare vita a un programma di appuntamenti natalizi divenuto tradizionale per la comunità poggibonsese, in virtù del lavoro di tante persone che non hanno esitato a formare una ‘squadra’ per rendersi protagoniste di particolari iniziative da sempre molto apprezzate.

Paolo Bartalini