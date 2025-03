Accademia Chigiana. Venti borse di studio per i giovani talenti

Si rinnova l’accordo tra Accademia Chigiana, Mediocredito Centrale e BdM Banca, per favorire l’accesso dei giovani e talentuosi musicisti provenienti dalle regioni del Mezzogiorno ai prestigiosi corsi estivi di alto perfezionamento musicale dell’istituzione senese. In particolare, quest’anno la collaborazione si amplia con l’assegnazione di venti borse di studio, il doppio dell’anno scorso, del valore di 1.500 euro ciascuna per altrettanti giovani talenti musicali provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

"Con grande orgoglio annunciamo il rinnovo di questa collaborazione – ha commentato Cristiano Carrus, amministratore delegato di BdM Banca – per la quale abbiamo voluto raddoppiare il nostro impegno, arrivando a venti borse di studio per la valorizzazione dei giovani". "Siamo profondamente grati nei confronti di Mediocredito Centrale e BdM Banca – afferma Carlo Rossi, presidente della Fondazione Chigiana – per aver aderito con nuovo slancio a questa importante collaborazione, che costituisce un contributo concreto alla parità di accesso delle nuove generazioni all’alto perfezionamento musicale. Il successo della scorsa edizione, completato dallo splendido concerto svoltosi a Roma, ha dimostrato l’enorme potenziale dei giovani artisti".

Il raddoppio delle borse di studio è un segnale forte di fiducia, per questa iniziativa di sostegno all’avvio di carriera, un momento delicato per il quale l’Accademia affianca i suoi giovani talenti, favorendo il loro inserimento nel mondo del lavoro, grazie a una serie di partnership con i più qualificati partner in Italia e all’estero.

"Siamo orgogliosi – conclude Rossi – di poter fare la nostra parte per il futuro della musica e per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese". Il programma si rivolge ai giovani che risulteranno idonei a prendere parte ai 33 corsi estivi di alto perfezionamento musicale, organizzati dall’Accademia. I nominativi dei destinatari delle borse di studio saranno resi noti al termine della Summer Academy 2025. L’attribuzione sarà effettuata in base alle segnalazioni dei docenti, in accordo con la direzione artistica dell’Accademia.

Riccardo Bruni