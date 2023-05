’Accade d’Estate a San Gimignano’ Al via un ricco cartellone di eventi

Dal parco della Rocca si sono aperte le porte della tradizionale stagione estiva 2023 ’Accade d’Estate a San Gimignano’. La regia della Cultura è dell’amministrazione comunale con le associazioni della città: il cartellone rappresenta il biglietto da visita della nuova estate che "si presenta con un’illustrazione originale realizzata da Michele Bettollini. Si tratta di una giovane divinità che si affaccia dalla Torre Grossa dopo aver portato la magia nel centro storico – spiega l’assessore al settore Carolina Taddei –. La magia, rappresentata con piccole luci diffuse, è l’arte, la musica, la danza, il teatro e il cinema che, da giugno a ottobre, animeranno San Gimignano". La prima pagina del Festival prende il via con il brindisi a calici alzati dedicato alla Vernaccia di San Gimignano nei giorni 3 e 4 giugno. Non poteva essere altrimenti. Come si presenta questa nuova Estate dentro le mura? "Ci saranno dei contenitori tradizionali dell’estate a prendere il testimone – annuncia l’assesora – come le Ferie delle Messi dei Cavalieri di Santa Fina, Nottilucente e tanta musica leggera e classica che animeranno tutta San Gimignano". E ancora: "Non mancheranno le conferenze di approfondimento scientifico e spettacoli di ricerca con Tuscany Music Revolution, Orizzonti Verticali e il Chigiana International Festival".

Taddei continua: "Torna la lirica con la co-produzione fra Comune e Teatro Goldoni di Livorno dell’opera Suor Angelica, che andrà in scena il 25 luglio alla Pieve di Cellole, scenario che ha ispirato il Maestro Puccini nel comporre questa opera del celebre trittico. Con Suor Angelica – aggiunge Carolina Taddei – nel Festival si trova un nuovo contenitore in collaborazione con Modigliani Produzioni, Sillabe e Opera Laboratori che porterà concerti di classica e non, nel parco della Rocca. Infatti, scorrendo il cartellone, fra le tante iniziative proposte, torna Degusta in Jazz che raddoppia e porterà sul palco della Rocca Musica Muta e Frida Bollani Magoni".

Infine: "Il grande schermo sarà protagonista con la rassegna dedicata al cinema di viaggio, cioè il Francigena Film Festival. E altre sorprese per vivere un’estate di magia, arte, allegria in una comunità attiva che crea e pratica la cultura anche per la pace". Insomma l’Estate è servita. Di tutto e di più. Il sipario si alza da giugno per calare nel mese di ottobre.

Romano Francardelli