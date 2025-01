"Abbraccia un borgo". Tre giorni di foto e riprese nella comunità di Colle

Colle è la seconda tappa del progetto "Embracing Places - Abbraccia un borgo" (vincitore del bando PNNR - TOCC del Ministero della Cultura). La Compagnia Giardino Chiuso di San Gimignano ha trovato 4 coppie con legami affettivi (parenti, amici/amiche, amanti) per prendere parte a un laboratorio più performance a cura delle artiste Margherita Landi e Agnese Lanza. Ne verrà fuori un’opera collettiva che racconta Colle attraverso l’abbraccio. Sarà realizzato un video artistico, girato nei luoghi più significativi della città, con la comunità come protagonista. Le riprese al Museo San Pietro in scena ieri ed oggi. Il progetto verrà presentato il 22 gennaio a Colle e rimarrà al Comune come opera permanente. Le coppie hanno partecipato a un laboratorio gratuito di tre giorni sull’abbraccio, un percorso artistico condiviso con i cittadini, durante il quale verranno guidate ad abbracciarsi mantenendo naturalezza e spontaneità. Questa semplice azione proposta in luoghi pubblici da una moltitudine di corpi e per un tempo prolungato, diventa un atto di resistenza gentile. Stare in un abbraccio ci costringe a confrontarci con le proprie vulnerabilità, con la scomodità della vicinanza. Al tempo stesso può aprire uno spazio in cui possiamo permetterci il lusso di rallentare e ascoltare sia noi stessi che la persona coinvolta con noi nell’abbraccio. Tra i partecipanti sono state selezionate 4 coppie per partecipare alla ripresa video dell’esperienza virtuale legata al progetto, alle quali è richiesta la disponibilità di due giornate per le riprese, oltre alla partecipazione tassativa a tutti e tre gli appuntamenti precedenti. La prima tappa di "Embracing Places - Abbraccia un borgo" è stata accolta a San Gimignano nel 2024 in occasione della dodicesima edizione del Festival Orizzonti Verticali - Arti sceniche in cantiere. Ha vinto la Menzione Onoraria al CutTech per ArsElectronica Award 2024 a Vienna. Embracing Places - Abbraccia un borgo coinvolge la comunità attraverso esperienze immersive sia fisiche che in Virtual Reality, promuovendo la connessione, la solidarietà e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

Lodovico Andreucci