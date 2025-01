’Abbraccia un borgo’. Al via i casting

Colle è la seconda tappa del progetto "Embracing Places – Abbraccia un borgo" (vincitore del bando Pnnr – Tocc del Ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività Contemporanea). La Compagnia Giardino Chiuso di San Gimignano cerca coppie con legami affettivi (parenti, amici/amiche, amanti) per prendere parte a un laboratorio più performance, in programma da oggi a domenica. Ne verrà fuori un’opera collettiva che racconta attraverso il linguaggio universale dell’abbraccio. Sarà realizzato un video artistico a 360°, girato nei luoghi più significativi della città, con la comunità come protagonista. Le prove sono in programma al Ridotto del Teatro del Popolo di Colle: oggi, domani e venerdì dalle 17.30 alle 20. Le riprese al Museo San Pietro sabato e domenica dalle 11 alle 16.