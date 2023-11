Abbonamenti a Sigerico, le procedure

Al via da domani la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2024 che riguarda la sosta delle auto nei parcheggi in struttura e quelli in superficie gestiti da Sigerico. Per un aggiornamento dati dell’azienda, sarà necessario comunicare, da parte degli abbonati, le targhe di tutti i veicoli in uso.

Per procedere al rinnovo on line (https:sigericospa.itabbonamenti-richiesta-e-pagamento) bisogna essere in possesso dei seguenti dati: numero tessera, codice fiscale, nome del parcheggio, targhe di tutti i veicoli in uso. Per il rinnovo basta scegliere l’opzione interessata cliccando sulla scritta verde della pagina (in struttura o di superficie) e poi seguire la seguente procedura: per gli abbonamenti in struttura inserire il numero dell’abbonamento (in basso a sinistra) senza lo zero iniziale e la R finale (già preimpostati) e selezionare il parcheggio interessato dal menù a tendina.

Per gli abbonamenti in superficie inserire il numero centrale della tessera e il codice fiscale. Ricordarsi di inserire le targhe di tutti i veicoli in uso. Quindi, per entrambe le tipologie, cliccare su ‘Verifica Dati’. Per chi avesse bisogno della fattura può ottenerla impostando i dati nella procedura online. Basta cliccare sul menù a tendina ‘Usa gli stessi dati per la fatturazione?’ e rispondere no, quindi si aprono i campi da compilare con i dati necessari per la fatturazione. Per il pagamento si può utilizzare solo la carta di credito e non sono accettati bonifici.

Per rinnovare l’abbonamento allo sportello, recarsi al Punto unico in via di Fontebranda 77 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8,15-12,45 e 14-16,30. Ricordarsi di avere a disposizione le targhe di tutti i veicoli in uso.

Ulteriori informazioni ed elenco parcheggi sul sito: https:sigericospa.it