Abbattimento alberi. Approvato il progetto

Prima di tagliare un’operazione di analisi e ricognizione. Questo è quanto deciso dall’amministrazione comunale di Colle. Si tratta di potature ed abbattimenti con degli interventi necessari per la sicurezza ed il decoro urbano.

La giunta comunale ha approvato un progetto di potatura e abbattimento di alcune alberature, un intervento indispensabile per garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici, specialmente nelle aree più frequentate durante il periodo estivo. Le potature interesseranno le seguenti zone: Piazza Santa Caterina, Piazza Scala, Via Masson, Piazza Spartaco Lavagnini e Via Morozzi. Gli abbattimenti riguarderanno principalmente: quattro pini in via Morozzi e due cipressi presso la scuola di Sant’Andrea. Tutti gli interventi sono stati programmati con il supporto di un agronomo esperto, che ha valutato lo stato di salute degli alberi e la necessità di procedere.

"La direzione dei lavori sarà affidata all’agronomo, per garantire la massima professionalità e attenzione - afferma Marco Speranza vice sindaco di Colle -. Inoltre, quando necessario, gli abbattimenti sono stati autorizzati anche dalla Soprintendenza, nel rispetto delle normative sulla tutela del paesaggio e del patrimonio arboreo. Per ogni albero abbattuto, ne pianteremo uno nuovo. Verranno scelte specie autoctone adatte al contesto urbano, così da preservare e valorizzare il nostro patrimonio verde. Ringraziamo tutti per la comprensione e la collaborazione. Il nostro obiettivo è rendere Colle sempre più sicura e accogliente per tutti".

Lodovico Andreucci