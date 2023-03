Abbadia "Servizio ambulanze h24 Chi deve reperire i fondi?"

Per i servizi di urgenza-emergenza nelle ore notturne (servizio h24) pare che siano in arrivo soluzioni per mettere nelle condizioni economiche (negli ultimi anni caratterizzate da perdite importanti causa il drastico calo di volontari) la Misericordia di Abbadia di garantire i servizi non solo nel paese dove opera ma anche in quelli della zona. Sul problema interviene con una nota il capo gruppo di "Abbadia Futura" lista di minoranza in consiglio. "Per il 2023 – si legge - si prospettava già una perdita finanziaria di circa 120mila euro. Cifra non sostenibile per la Confraternita, da qui l’annuncio della sospensione del servizio notturno di urgenza. Un annuncio alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, del sindaco Fabrizio Tondi, della sua vice Lucilla Romani. Chi deve farsi carico di reperire fondi?".

M.C.