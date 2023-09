Abbadia scommette sullo sport Campo di basket allo stadio E parte il piano operativo

di Massimo Cherubini

L’area dello stadio comunale di Abbadia San Salvatore si arricchisce di una nuovo campo di basket. Verrà realizzato nell’angolo dove si trovano il campo da bocce e da tennis. Una spesa di 200mila euro derivanti, in gran parte, da un bando regionale sul miglioramento delle aree sportive. A carico del comune solo 21mila euro. È una delle delibere approvate nell’ultima seduta del consiglio comunale, mirato a una serie di interventi. Oltre a quello per il campo di basket c’è un contributo di 20mila euro per la manutenzione straordinaria del podere ’Nardelli’ che ospita attività di recupero.

Cambio nella gestione dei servizi al calore del palazzo comunale, delle scuole, del Cinema Teatro Amiata, con un risparmio di 73mila euro. Infine 18mila euro di spesa per partecipare al ’Progetto regionale asili nido’ per abbattere le quote dei bimbi delle famiglie con un Isee inferiore ai 35mila euro annui. È stato anche approvato l’avvio del nuovo piano operativo. Senza di esso si ferma tutto - in nome delle norme di salvaguardia - sia in riferimento ai progetti futuri, sia agli interventi in atto. Approvato anche il piano strutturale presentato dopo il parere favorevole di tutti gli enti coinvolti. Su tutti questi punti i due gruppi di minoranza hanno espresso voto contrario.

"Siamo rimasti meravigliati – commenta il sindaco Fabrizio Tondi – dell’atteggiamento delle minoranze e ancor di più del voto contrario su due provvedimenti determinanti per la vita del paese". Voto unanime è stato espresso su un debito fuori bilancio, di 24mila euro, necessario per la messa in sicurezza della rete fognaria di via Kurze. Unanime anche il voto per la convenzione urbanistica per l’ampliamento di via Bolzano.