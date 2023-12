Abbadia ricorda al ’Ceppo’ il pittore Renato Guerrini

Molte delle opere del pittore Renato Guerrini da domani in mostra nella ’sua’ galleria ’Il Ceppo’ di Abbadia San Salvatore. L’artista vanta, insieme a molti dipinti e sculture, un curriculum ricco. Infatti ha partecipato, tra le altri importante mostre, alla Biennale di Venezia. Sua la scultura della Cattedrale di Viareggio. Suoi i quadri che arredano con tocco di classe la piccola, ma carina e singolare, piazza Santa Croce nel cuore del centro storico di Abbadia San Salvatore. Lo scorso settembre, in occasione delle esequie, su Renato Guerrini ci sono stati ricordi, interventi, importanti a iniziare da quello di Vittorio Sgarbi che a ’Il Ceppo’ era stato ospite di recente.

Pitture di paesaggi della Val d’Orcia ma anche di importanti ricordi della ’sua’ Abbadia. Con quadri che ricordano le più importanti battaglie dei minatori. Dipinti che, in passato, sono stati oggetti di una importante mostra tenutasi nei locali del comune. Insomma, tradotto, Renato Guerrini è stato un personaggio che ha dato molto al suo paese. La mostra che si apre domani - è stato invitato anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi - si chiuderà il 7 gennaio. Una opportunità per i tanti turisti che, in questo periodo, soggiorneranno ad Abbadia San Salvatore e nei paesi dell’Amiata di ammirare le opere di Renato Guerrini.

Massimo Cherubini