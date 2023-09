Abbadia in festa per il patrono. Tra religione e iniziative laiche. Martedì trecento banchi alla fiera

Sono attesi quasi trecento banchi, di prodotti vari, che occuperanno gran parte delle strade di Abbadia San Salvatore. È il clou dei festeggiamenti in onore di San Marco Papa, patrono del paese che si celebra martedì 19. Una grane festa religiosa che ha nella Fiera un appuntamento laico storico. Stando ai documenti risalirebbe, addirittura, alla fine dell’Ottocento-primi del Novecento. Quasi trecento banchi che si snodano, su un solo lato della strada per renderla transitabile dai mezzi di soccorso, da via Matteotti fino a via Amman, interessando anche zone interne del paese.

Mancha l’autoscontro della famiglia Sivieri. Un’assenza che si è notata. Perché l’autoscontro era il primo ad arrivare ad Abbadia per aprire la settimana di festeggiamenti. Dopo settant’anni le ’macchinine’ non hanno il posto che avevano in piazza fratelli Cervi. "È stata una decisione – dice Roberto Sivieri che gestisce l’impianto con i figli Riccardo, Benedetta e Andrea – per noi amara. La tappa di Abbadia San Salvatore è un appuntamento che appartiene alla storia delle nostra attività. Purtroppo si sono accavallate delle date con altre feste senza avere i giorni necessari anche solo per fare la Fiera. Mi dispiace, mi scuso con i cittadini di Abbadia. Il prossimo anno ci saremo".

Diverse le iniziative religiose iniziate nei giorni scorsi. Oggi proseguono con la messa alle 9 nella chiesa della Madonna dei Remedi. Alle 10,30 messa solenne nell’abbazia di San Salvatore. A seguire processione con la reliquia di San Marco per le vie del paese, con la benedizione solenne su Abbadia San Salvatore.

Alle 17, nell’abbazia, spettacolo con Frate ’Mago’. A seguire canto dei vespri e ossequio alla Reliquia. Alle 20, nel chiostro dell’abbazia piccolo buffet, Alle 21,30, nel piazzale Michelangelo, lancio dei palloncini luminosi. Martedì, fin dalle prime ore del mattino, l’appuntamento con la grande fiera. Tanti banchi di vendita, attesa tantissima gente.

Una giornata impegnativa per carabinieri e polizia municipale impegnati a prevenire furti e borseggi sempre possibili in queste occasioni di folla. La giornata si chiude alle 21,30 allo stadio comunale con la presentazione delle squadre di calcio dell’Amiata, quindi il tradizionale spettacolo pirotecnico.