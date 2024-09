’A piccoli passi nella storia di Siena’. Viaggio nel tempo insieme ai Vegni

Giornata intensa all’Accademia dei Fisiocritici quella di venerdì 13 settembre, con la presentazione di un volume e la cena nel Museo di Storia naturale. Il tema è ’Dai Bencivenni ai Vegni: a piccoli passi nella storia di Siena (Secc. XII-XX)’, con presentazione del relativo volume alle 17,30 e cena alle 20. Ci sono famiglie che intrecciano la loro storia di impegno civile, culturale e sociale con quella di un territorio.

Una di queste è la famiglia Vegni, in origine Bencivenni, di cui si racconta in questa nuova pubblicazione a cura di Luca Fusai, edito da Extempora. A partire dal Settecento si trovano alcuni Vegni tra i soci dell’Accademia senese che organizza questa iniziativa con l’Istituto di istruzione superiore ’Angelo Vegni’ di Capezzine-Cortona e con l’Associazione Amici del Vegni: in occasione della serata ai Fisiocritici l’Associazione donerà all’Accademia un ritratto del fisiocritico Angelo Vegni (1811-1883), uno dei primi ingegneri minerari della Toscana granducale, fondatore della ’Scuola pratica d’agricoltura’.

Angelo Vegni abitava a Siena nel ’palazzo del Magnifico’ in via dei Pellegrini, di proprietà dei Vegni come pure il palazzo in via Franciosa, entrambi nel territorio della Contrada della Selva alla quale nel 1979 Guido Vegni donò la ’Stalla di Palazzo Vegni’.

Apriranno l’incontro del pomeriggio i saluti di Giuseppe Manganelli, presidente dell’Accademia dei Fisiocritici, Benedetta Mocenni, priore della Contrada della Selva, Iasmina Santini e Luciano Tagliaferri, rispettivamente attuale e precedente dirigente scolastico dell’Istituto Vegni, Graziano Tremori, presidente onorario dell’Associazione Amici del Vegni, Francesca Paoli, responsabile editoriale dell’editrice Extempora, Patrizia Turrini già dipendente dell’Archivio di Stato di Siena.

A seguire è in programma una serie di interventi coordinati da Marco Mearini, presidente dell’Associazione Amici del Vegni: il curatore del volume Luca Fusai, lo storico dell’arte Gianni Mazzoni, Ferdinando Emanuele Vegni, discendente di un ramo della famiglia, Simone Turchi, neodiplomato all’Istituto Tecnico Agrario A. Vegni. Per tracciare da più punti di vista il profilo di una famiglia intrecciato con la storia di Siena.