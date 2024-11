A Monteriggioni c’è il G7 Turismo. Oggi la visita culturale dei ministri

Arriverà oggi pomeriggio la visita culturale dei Ministri con il loro apparato diplomatico e di sicurezza, in accordo con la delegazione di presidenza italiana per il G7 Turismo. "Per tutta la nostra comunità è un grande orgoglio poter accogliere i Ministri e le loro delegazioni in occasione del G7 Turismo per una visita culturale – afferma il Sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini –. Siamo pronti e ben felici di ospitare questa importante occasione di confronto e ringrazio il Ministero del Turismo per averci scelto. È un grande riconoscimento al lavoro svolto in questi ultimi anni nel settore culturale e turistico. Fin dall’inizio del mio mandato amministrativo ci siamo impegnati per essere un modello di turismo sostenibile e di qualità, temi che sono al centro di questo importante vertice mondiale. Monteriggioni è un territorio che accoglie e da sempre vogliamo incarnare questi valori che hanno fatto la nostra identità e la nostra storia". Molte le restrizioni al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza richiesti dalla rilevanza internazionale dell’evento. Inoltre, è stata prevista la chiusura temporanea del parcheggio ‘Castello’ e saranno temporaneamente rimosse, ma con riposizionamento in altro luogo, alcune postazioni di raccolta rifiuti. Ulteriore cambiamento è l’annullamento del mercato settimanale in Piazza Bersaglieri a Castellina Scalo. Nell’occasione anche i camminamenti sulle mura, il percorso didattico ‘Monteriggioni in Arme’ ed il MaM-Museo Archeologico di Monteriggioni ad Abbadia Isola saranno aperti al pubblico solo al mattino dalle 10:00 alle 13:30. Le limitazioni ed i divieti sono stati previsti dalle 9 alle 18 e comunque fino al termine della visita della delegazione. Istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per Via Berrettini, Via G. di Vittorio, area antistante parcheggio "Cipressino" in Strada di Monteriggioni, Piazza S. Cirino e strada Giubileo. È stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito all’interno ed all’esterno del Castello di Monteriggioni, in Strada di Monteriggioni ed in Largo Garfonda. Il Ministero ha descritto la visita come "un’escursione che permetterà agli ospiti di vivere un’esperienza suggestiva nell’Italia più autentica, immergendosi nell’atmosfera di un tempo passato e di scoprire il fascino di un luogo ricco di storia e di tradizione". Presumibilmente la delegazione arriverà prima al Castello e poi ad Abbadia Isola, partendo e ripartendo dalla stazione di Castellina Scalo.