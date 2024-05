’A come Arabia’, il libro di Simone protagonista al Salone di Torino

Un ambiente interamente dedicato all’Edisu, Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, ha ospitato ieri, in occasione del 36° Salone Internazionale del Libro, Rosario Simone, scrittore e giornalista che da tre decenni ormai ha scelto le Crete Senesi come luogo di adozione e lavoro. Occasione dell’invito è stata la presentazione della sua raccolta di racconti di viaggio ’A come Arabia – dizionario geosentimentale del mondo Arabo’ edito dalla casa editrice napoletana Ad Est dell’Equatore. Simone è un orientalista di lungo corso, con laurea in letteratura araba all’Orientale di Napoli, studi specialistici nella Siria di Hafez Al Assad e l’Iraq di Saddam Hussein e una irrefrenabile voglia di viaggiare attraverso tutto il mondo arabo. Per pagarsi gli studi, da ragazzo Simone ha fatto il magazziniere in una raffineria del Golfo della Sirte in Libia in piena era Gheddafi. Un pubblico assai variegato, in prevalenza studenti, ha posto tante domande allo scrittore. Le crisi e i conflitti che attraversano quest’area rendono l’irripetibile esperienza del reporter di Asciano molto attuale. Simone ha raccontato oltre 40 anni di viaggi in una ventina di Paesi di lingua araba. Il libro descrive in ordine alfabetico 43 fra oasi come Ouadane in Mauritania, megalopoli del calibro del Cairo, città in bilico fra mondo arabo e africano come Khartoum, zone naturalistiche in Giordania e Arabia Saudita, siti culturali come Babilonia e Abu Simbel, i fiumi Nilo, Tigri ed Eufrate. Un dizionario e una guida attraverso un mondo sconosciuto ai più. "Mio figlio non riesce a credere che nel 1980 si potesse andare in autostop da Tunisi ad Algeri – chiosa lo scrittore – Né che solo un anno fa ho fatto l’autostop al valico tra Emirati Arabi e Khasab nel Sultanato di Oman!".