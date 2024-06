A Chiusi l’essenza di ’Orizzonti’ ’Il grande gioco’ di arte e cultura

La 22esima edizione di OrizzontiFestival è pronta ad animare Chiusi dal 28 luglio al 4 agosto. Il festival, curato dalla Fondazione Orizzonti d’Arte e diretto da Marco Brinzi, tornerà nella sua location in Piazza Duomo con lo scopo di diffondere l’arte in ogni angolo della città. 8 giorni che abbracceranno ogni forma d’arte, senza tralasciare la formazione con i CHIUSIPERFERIELAB, con tre percorsi formativi distinti. Un’edizione, quella de ‘Il grande gioco’, che vedrà protagonisti teatro, danza, fotografia, musica, vistAzioni e performance. Il programma dell’evento, presentato ieri in Regione, vede ospiti e momenti d’eccezione. A partire da Oscar De Summa, che aprirà la manifestazione con uno spettacolo special edition per i 10 anni di Stasera sono in vena, senza dimenticare Babilonia Teatri, Luisa Borini, la Compagnia Toscana IF Prana, Fattoria Vittadini e Compagnia Francesca Selva, Gianluca Bonagura e Paolo Rossi. Poi ancora danza con Compagnia Atacama e musica con l’Accademia Chigiana, la visitAzione botanica con Ulisse Romanò, e il teatro circo con la Compagnia Karacongioli, mentre direttamente da ‘I delitti del BarLume’ la comicità di Marmi, Favilla e Cioni. Dopo 10 anni, tornerà il laboratorio di Teatro e Critica diretto da Andrea Pocosgnich.

"L’edizione 2024 di OrizzontiFestival – dichiara il sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini – vedrà ancora una volta gli artisti esibirsi in alcuni dei luoghi più caratteristici della nostra cittadina, valorizzandoli in un connubio di arte e cultura". "Quest’anno va in scena - dice il presidente Giannetto Marchettini - la vera essenza del festival che contraddistingue la comunità artistica di Chiusi. Al Grande Gioco, si esibiranno primarie compagnie e famosi artisti, e quest’anno assisteremo anche al concerto dell’Accademia Chigiana con la quale abbiamo stretto un’importante collaborazione".