A cena con Cruciani. Parole e buona cucina. Ingredienti speciali di un gustoso incontro

Grande attesa in tutta la provincia per "Via Crux": cena-incontro con Giuseppe Cruciani al Palazzo San Lorenzo. Uno degli appuntamenti più attesi della primavera: oggi domenica 4 maggio dalle 19.30, le sale del prestigioso Palazzo San Lorenzo, sede dell’elegante Hotel San Lorenzo, accoglieranno una serata speciale tra parole, riflessioni e buona cucina. Protagonista dell’incontro sarà Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico tra i più noti e seguiti del panorama nazionale, con l’evento dal titolo "Via Crux. Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire".

Tra le mura eleganti del Palazzo San Lorenzo, dove storia e charme si incontrano, arriva una serata che unisce sapori ricercati, parole che lasciano il segno e il piacere raro di un confronto senza copione. Organizzata da Élite Group insieme alle Follie di Arnolfo (sponsor ed organizzatore), realtà sempre attenta alla promozione di eventi culturali di qualità, la serata si presenta come un’occasione unica per incontrare Cruciani in un contesto informale e stimolante, pensato per il dialogo, ma anche per approfondire tematiche non scontate e che sono al centro dell’interesse popolare. A fare da mediatore sarà il giornalista Paolo Capresi, che guiderà la conversazione la solita professionalità ed eleganza, creando il giusto equilibrio tra curiosità, approfondimento e partecipazione del pubblico. Il format scelto — una cena con dibattito — rappresenta un’esperienza innovativa che unisce il piacere della convivialità alla voglia di confronto. Un modo diverso per avvicinarsi al pensiero e alla personalità di uno dei protagonisti più discussi, ma anche più seguiti, del giornalismo italiano. Non si tratterà di una lezione frontale, ma di un vero e proprio scambio, in cui gli ospiti potranno intervenire, fare domande, raccontare la propria visione. Questo evento è il primo appuntamento di un percorso più ampio, che vedrà Élite Group proporre, nei prossimi mesi, nuovi eventi simili, con ospiti di primo piano e tematiche coinvolgenti. Un’iniziativa che sta già riscuotendo grande interesse, tanto che i posti sono in rapido esaurimento. Per la comunità locale e non solo, sarà un momento speciale, capace di attrarre pubblico da tutta la regione. Chi ama la cultura, il dialogo e le esperienze che lasciano il segno, non può mancare. La prenotazione è obbligatoria al 3393863554.

Lodovico Andreucci