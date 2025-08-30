Siena, al via ‘Prima Lux’ per ammirare l’alba sulla città da luoghi insoliti

Siena, 30 agosto 2025 - L’Opera della Metropolitana di Siena e Palazzo delle Papesse tutti i sabati di settembre - alle ore 5,45 il 6 e 13 settembre e alle ore 6 il 20 e 27 settembre - offrono ai visitatori quattro insoliti appuntamenti al Panorama dal Facciatone e all’altana di Palazzo delle Papesse a Siena.

La straordinaria emozione della vista dell’alba da due tra i più affascinanti panorami sulla città; a scelta tra la più sorprendente fra le vestigia del Duomo nuovo rimasto incompiuto e il punto di osservazione da cui Galileo Galilei studiò la luna e le sue fasi, Prima Lux sarà un’esperienza unica che si concluderà con una colazione presso la caffetteria Bistrot di Palazzo delle Papesse.

I visitatori saliranno ai panorami quando ancora il cielo sarà tinto del nero della notte e, in una suggestiva atmosfera di attesa, attenderanno il crepuscolo tra i primi raggi di luce fino a veder finalmente sorgere il sole sull’orizzonte di Siena.Prima lux, con l’organizzazione di Opera Laboratori, non verrà effettuato in caso di pioggia ed è un evento a numero chiuso per cui si richiede la prenotazione al numero 0577 286300 (da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 17) o scrivendo una mail a [email protected].