Bruno Vespa
Cosa FareSiena, al via ‘Prima Lux’ per ammirare l’alba sulla città da luoghi insoliti
30 ago 2025
REDAZIONE SIENA
Siena, al via ‘Prima Lux’ per ammirare l’alba sulla città da luoghi insoliti

Il 6 e 13 settembre alle 5,45 e il 20 e 27 settembre alle ore 6 si potrà ammirare il sorgere del sole dal Panorama dal Facciatone e dall’altana di Palazzo delle Papesse

Siena, 30 agosto 2025 - L’Opera della Metropolitana di Siena e Palazzo delle Papesse tutti i sabati di settembre - alle ore 5,45 il 6 e 13 settembre e alle ore 6 il 20 e 27 settembre - offrono ai visitatori quattro insoliti appuntamenti al Panorama dal Facciatone e all’altana di Palazzo delle Papesse a Siena.

La straordinaria emozione della vista dell’alba da due tra i più affascinanti panorami sulla città; a scelta tra la più sorprendente fra le vestigia del Duomo nuovo rimasto incompiuto e il punto di osservazione da cui Galileo Galilei studiò la luna e le sue fasi, Prima Lux sarà un’esperienza unica che si concluderà con una colazione presso la caffetteria Bistrot di Palazzo delle Papesse.

I visitatori saliranno ai panorami quando ancora il cielo sarà tinto del nero della notte e, in una suggestiva atmosfera di attesa, attenderanno il crepuscolo tra i primi raggi di luce fino a veder finalmente sorgere il sole sull’orizzonte di Siena.Prima lux, con l’organizzazione di Opera Laboratori, non verrà effettuato in caso di pioggia ed è un evento a numero chiuso per cui si richiede la prenotazione al numero 0577 286300 (da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 17) o scrivendo una mail a [email protected].

