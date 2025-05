“Via Pedemonte in pessimo stato”. Vesco presenta un’interpellanza

Arcola, 9 maggio 2025 – Le pessime condizioni di via Pedemonte a Arcola sono finite nel mirino di Enrico Vesco. Il consigliere comunale ha infatti presentato un’interpellanza sulle condizioni della strada che due anni fa è stata asfaltata ma solo per un breve tratto, tra la sede dell’ufficio tecnico e l’incrocio con via Curiel. “È del tutto evidente che la strada andava asfaltata per intero, visto il pessimo stato di conservazione, ma questo breve tratto allora venne giustificato come ripristino dello scavo compiuto per la sostituzione del tubo acqua da parte di Acam Acque”.

Da subito, precisa Vesco è apparso evidente e segnalato, come il manto stradale, all’altezza dei civici 22 e 24, manifestasse un forte avvallamento, lamentato dai residenti alla ditta che stava eseguendo i lavori e anche ai vigili: “Ma il riscontro – prosegue Vesco – fu la totale indifferenza. Inoltre il canale che costeggia la ferrovia, a seguito delle piogge, si riempie al limite di esondare, come accaduto il 16 giugno 2016 con conseguenti danni e disagi alle abitazioni limitrofe, non trova adeguato sbocco nel passaggio sotto strada, piccolo rispetto alla portata, per poi proseguire il suo corso naturale verso il fiume”.

Via Pedemonte quindi in occasione di piogge, anche di modeste entità, è costantemente allagata, con ristagno di acqua piovana, spesso mista a liquami che fuoriescono dai tombini, e rimane allagata anche per lunghi periodi. “Tutte le segnalazioni effettuate dai residenti della zona – conclude Vesco – con lettere e petizioni, cito ad esempio una lettera protocollata in arrivo in data 31 ottobre 2023, non hanno avuto nessun riscontro e non ha fatto seguito nessun intervento o iniziativa. E’ impossibile anche il transito pedonale durante gli allagamenti, pericoloso il traffico veicolare, senza contare il disagio per tutta la frazione del Piano di Arcola e soprattutto per i residenti”. Una situazione che non può andare avanti, sostiene Vesco che vuole risposte e non più indifferenza, e su cui i cittadini reclamano un intervento urgente, per la sicurezza di tutti, pedoni e mezzi che transitano.

Cristina Guala