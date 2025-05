‘Verde Oliva’, le eccellenze dei frantoi hanno una loro vetrina

Sarzana (La Spezia), 1 maggio 2025 – Dopo il successo dello scorso anno tutto è pronto per la seconda edizione di Verde Oliva, la manifestazione targata Confartigianato in programma a Sarzana per sabato 10 e domenica 11 maggio e realizzata con il supporto di Comune di Sarzana, Regione Liguria e Ente Parco e che punta a promuovere e valorizzare un’eccellenza del territorio. Un’iniziativa che quest’anno amplia gli spazi, le realtà coinvolte e le iniziative proposte.

«L’anno scorso abbiamo deciso di creare questa manifestazione dopo aver constatato che in tutto il Levante Ligure non esisteva una simile – spiega Luigi Ambrosini, presidente dei Frantoiani Confartigianato -. In questa edizione oltre ai frantoi abbiamo aperto anche alle aziende agricole del territorio che producono olio». Saranno sedici gli stand di aziende produttrici - tra cui la cooperativa sociale VerdeMare; Frantoio e Molino Ambrosini; Frantoio Moro e Gli Orti Del Timone - collocati nella centralissima piazza Matteotti, dove ci sarà spazio anche per degustazioni, incontri tematici e laboratori per adulti e bambini. Da segnalare ‘L’olivicultura ligure del futuro: problemi e soluzioni’, convegno che sabato 10 maggio, alle 10.30, aprirà la manifestazione e a cui, tra gli altri, prenderanno parte il sindaco Cristina Ponzanelli, Luigi Ambrosini, la presidente del Parco Montemarcello Magra Vara Eleonora Landini e il dottor Mino Orlandi. Si prosegue alle 15 con un incontro sul ruolo dell’olio extravergine nell’alimentazione infantile tenuto dalla biologa nutrizionista Alessia Storti e dalle preside dell’asilo cardinale Spina Giuseppina Rossi. Domenica, alle 15, il potatore Roberto Cagnoli, l’agronomo Giorgio Bacigalupi e altri esperti del settore parleranno delle innovazioni sulla potatura dell’olivo e la difesa della pianta dalle maggiori malattie infettive.

Altre novità riguarderanno in particolare il sabato sera. «Quest’anno spostandoci dall’interno del palazzo comunale alla piazza abbiamo deciso di ampliare il programma – spiega Silvia Orlandini di Confartigianato – ci sarà spazio anche per stand di Pesto Fiore, azienda che produce pesto e che farà una cooking class e per quello del Taffy’s bar. Lo scopo è infatti quello di coinvolgere l’intero centro storico con un dj set in piazza e con bar che proporranno drink o aperitivi a tema olio di oliva». «Abbiamo deciso di puntare su questo tipo di manifestazioni dedicate all’enogastronomia – conclude l’assessore Ponzanelli –. Un programma veramente valido, già implementato rispetto allo scorso anno. E cresciuto in grandezza per cui ringraziamo Confartigianato».