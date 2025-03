Fiori, gusto e bollicine. La città punta sugli eventi

Mercatini, fiere, iniziative enogastronomiche, lunghe notti bianche di festa e perfino il campionato mondiale di pesto. Sono oltre 50 gli appuntamenti che si susseguiranno nei prossimi mesi in città e nei quartieri per dare spinta all’immagine di Sarzana e del tessuto commerciale. Gli eventi sono stati inseriti nel calendario “Sarzana Commercial” e si integreranno con il ricco cartellone di appuntamenti culturali previsti per il 2025. Tra le novità la prima edizione del “Festival gluten free” interamente dedicata al settore del senza glutine, oltre a quello vegetariano e vegano, in collaborazione con Valentina Leporati. Le iniziative sono state Individuate attraverso un avviso dell’ufficio commercio Suap che le ha selezionate sulla base della loro rilevanza commerciale e la capacità di promozione della città.

Nel settore alimentare tornano Oysteria -Ostriche e Champagne, Sarzana Doc, Masterclass art of Hospitality, Sarzana a Tavola, Verde Oliva, Street Food, Cocktail Fest e verso l’autunno i Gin & Liguria, Weekend Franciacorta, Sarzana Doc Autunno, Festival del Basilico, Laboratorio del Gusto, Gustosamente, Lunae Gourmet. Tra i mercati si parte con la tradizionale Fiera delle Nocciole in programma dal 5 al 7 aprile e la Soffitta che scatterà dal secondo fine settimana di agosto. Tornano i mercati vintage e quelli dedicati ai sapori del Piemonte e della Francia. Si apre anche il settore Expo, con il format “La Casa in piazza”, proposto da Confartigianato e dedicato al settore dell’immobiliare e dell’arredo; e auspicabilmente anche con “Sarzana Flower”, che intende coinvolgere i vivai della zona, possibilmente in concomitanza dell’ormai storica rassegna “Atri Fioriti”.

"Continuiamo nel nostro percorso – spiega l’assessore Luca Ponzanelli – puntando a un ulteriore rilancio delle proposte. Qualità dei progetti, caratterizzazione della città, ampliamento del perimetro e interazione con le attività commerciali sono il filo condutture del nostro calendario commerciale, che quest’anno si arricchisce di altre novità: tra le varie, “Sarzana a tavola” in una formula diversa rispetto al passato, che ambisce ad essere una vera e propria festa della proposta enogastronomica cittadina, coinvolgendo gastronomie, produttori, ma anche ristoranti e bar.Ringraziamo tutti gli organizzatori che hanno sposato le nostre idee, a partire dalle associazioni di Confartigianato, Cna e Confcommercio".

Sono confermate le sagre nei quartieri di San Lazzaro, Sarzanello, Marinella e le fiere. Massimo Merluzzi