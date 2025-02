"Una splendida campagna"

Il Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre - Golfo dei Poeti è felice di partecipare, per il secondo anno consecutivo a "Cronisti in Classe". Splendida iniziativa che porta il giornalismo, e i suoi strumenti, sui banchi di scuola e che è capace di orientare ragazze e ragazzi nel mondo dell’informazione e della carta stampata, attraversando temi di assoluta rilevanza. "Il nostro desiderio è quello di invitare studentesse e studenti a conoscere la nostra realtà, una realtà che rende più vicini tanti luoghi cari alla comunità spezzina e non solo" dice Rudy Biassoli, presidente del Consorzio.

Le motonavi del Consorzio, infatti, collegano 20 approdi distribuiti tra: la Riviera Ligure di Levante; il Golfo dei Poeti; l’Alta Toscana fino a Viareggio. Un esempio: partendo da Passeggiata Morin, alla Spezia, è possibile vivere un’esperienza indimenticabile di navigazione, raggiungendo così la principale isola del nostro golfo, la Palmaria. Un’isola che dispone di due approdi: Pozzale (nell’area più selvaggia) e Terrizzo, che si affaccia sul canale di Porto Venere.

In Palmaria è poi possibile vivere autentiche avventure: esplorare l’isola, percorrere sentieri mozzafiato, trascorrere giornate in una spiaggia libera o attrezzata, "considerate che Il Consorzio assicura tariffe agevolate per i residenti e per gli iscritti al Cai così da facilitare l’accesso a questo luogo" continua Rudy Biassoli.

"Invitiamo i giovani a rivolgere lo sguardo al mare, un elemento significativo per l’economia e la storia della nostra città. Raccontare le sfide, le storie e le esperienze che lo riguardano e delle persone che con esso lavorano. Pensando alla navigazione come un’attività che rende possibile unire luoghi cari a tutta la nostra comunità ", conclude Rudy Biassoli.