Tensione in consiglio sulla Trinità: l’opposizione abbandona l’aula

Sarzana, 11 settembre 2025 – Hanno abbandonato l’aula in segno di protesta quando la maggioranza, fatta eccezione del consigliere Roberto Italiani, ha respinto formalmente la richiesta avanzata dal consigliere Matteo Tiberi che aveva lo scopo invertire l’ordine delle pratiche oggetto di esame, per consentire al cospicuo numero di residenti di assistere alla discussione della mozione che li riguardava da vicino. Il motivo? La priorità di dover analizzare prima le variazioni di bilancio, che necessitano della presenza del numero legale. Sono così passate altre quattro ore quando, dopo le 22, il consiglio è entrato nel merito della pratica protocollata dai gruppi di minoranza – Pd e Sarzana Protagonista - relativa alle condizioni di decoro, qualità della vita e sicurezza della Trinità.

“La Trinità è un quartiere dimenticato – spiega Franco Musetti – e questo lo sostengono gli stessi residenti. In questa mozione abbiamo inserito proposte concrete per migliorarne la qualità della vita, come l’installazione di giochi pubblici nell’area verde delle case popolari, la programmazione di interventi di manutenzione e potatura e la creazione di iniziative pubbliche nella zona”. Tra le osservazioni della mozione di minoranza quelle relative al degrado, alla mancata manutenzione e alla scarsa illuminazione, a episodi di microcriminalità e all’inutilizzo degli spazi pubblici presenti nel quartiere.

A illustrare la mozione incidentale e sottoscritta dall’intera maggioranza, è stato invece il consigliere di FdI Andrea Pizzuto. “La manutenzione delle infrastrutture urbane rappresenti una condizione fondamentale per la qualità della vita – chiarisce il rappresentante di FdI - ma è indubbio che dal 2018 sono stati effettuati diversi interventi in questo senso, sulla base delle segnalazioni dei cittadini. A Trinità sono stati effettuati lavori di asfaltatura in diverse vie tra cui via Ronzano e via Caduti di via Fani, via della Pace e via Aldo Moro e che nel 2025 le aree e i cigli stradali del quartiere Trinità, indicate a media intensità di passaggi, sono oggetto di due interventi mensili per cinque mensilità. Per quanto riguardo il monitoraggio dell’alberatura entro la fine dell’anno sarà effettuato anche nel quartiere”. “Le vostre proposte sono bellissime – dichiara Massimo Battaglia rivolgendosi all’opposizione - ma esistono anche altre criticità. A Trinità sono state fatte tante cose, e credo che sia il quartiere con la percentuale più alta di strade asfaltate. Cercheremo di fare di più e di informare meglio. È brutto soffiare sui disagi dei cittadini”.