Scritta, letta, disegnata. L’amore per la parola nei “Libri per strada”

Libri, bancarelle, incontri e laboratori. Tra venti giorni la centralissima piazza Luni tornerà ad ospitare uno degli eventi più longevi e caratteristici di Sarzana. Libri per Strada, la rassegna interamente curata e realizzata dai librai della città e dedicata "all’amore per la parola scritta, letta, disegnata, decantata e diffusa" quest’anno spegnerà infatti le sue prime trentatré candeline, in una cinque giorni all’insegna della cultura, del divertimento e dell’informazione che, per il quarto anno consecutivo, comprenderà al suo interno anche i Tolkien Studies Day. Tanti gli ospiti attesi che dal 23 al 27 luglio faranno tappa in piazza Luni, per presentare i loro libri e i loro progetti rivolti a svariati pubblici. Una rassegna rinnovata, a partire dal suo contenitore, che quest’anno vedrà le due presentazioni della fascia serale seguire un argomento comune, differente ogni sera. Musica, sciamanesimo, nuove tecnologie e futuri possibili, fumetto e J. R.Tolkien saranno i fili conduttori che si susseguiranno nelle cinque serate.

"Amiamo Sarzana e il nostro lavoro – spiega Daniele Pignatelli, organizzatore e titolare di Comics House – per questo non senza difficoltà abbiamo lavorato a un programma innovativo che pensiamo possa coinvolgere e interessare il pubblico con la collaborazione attiva di Radio Rogna, che trasmetterà i vari eventi realizzando i relativi podcast". Tra gli ospiti più attesi Pino Rinaldi, giornalista e conduttore di ’Chi l’ha visto’ e ’Detectives’, che mercoledì 23 luglio, alle 18.30, insieme a Daniele Pignatelli e all’assessore alla cultura Giorgio Borrini, presenterà al pubblico ‘Il mostro è libero (se non è morto)’, il suo ultimo libro dedicato al noto caso di cronaca nera sul Mostro di Firenze, e Paola Barbato, la “signora in noir” della letteratura italiana, fresca vincitrice del Bancarellino 2025, che sabato 26 luglio presenterà Horror Game e La Torre d’Avorio. Due gli appuntamenti che avranno per protagoniste giornaliste e podcaster: Federica Tourn attesa venerdì luglio 25 alle 19 e Francesca Zanni, con appuntamento fissato per domenica 27 luglio alle 19 presenterà Irrisolti, libro edito da Bompiani che affronta dieci casi di cronaca nera o meglio di enigmi non ancora conclusi. "Per il quarto anno – prosegue Valentino Giannini – accostiamo Sarzana, la mia città, alla Terra di Mezzo. Il Tolkien Studies Day sarà disseminato per tutti i cinque giorni, dove verranno analizzati vari aspetti collegati alle tematiche affrontate".

Spazio anche agli ospiti locali. Angelo Tonelli, giovedì 24 luglio, alle 19.15, presenterà Pitagora, il maestro segreto, mentre venerdì alle 22.45 Giovanni Berretta e Jonathan Lazzini si esibiranno in un reading su George Orwell. Domenica mattina, Massimo e Stefano Pesucci, proporranno un reading in dialetto sarzanese. "Grazie a Daniele e Valentino per avere messo in piedi questa edizione profondissima, ironica e innovativa – aggiunge il sindaco Cristina Ponzanelli –. La vostra vitalità creatività e la voglia di non arrendersi mai rappresenta perfettamente Sarzana". "Sono felice di prendere parte attiva in questa bella edizione edizione che secondo me rispecchia molto gli autori e i protagonisti della rassegna – conclude l’assessore Giorgio Borrini –. La cultura passa anche e soprattutto da chi ogni giorno tiene aperta la sua attività culturale".

