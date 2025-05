Il custode picchiato, i 100mila euro di danni: rapina in casa, Bernardini De Pace racconta Il celebre avvocato ha una casa a Montemarcello, in provincia della Spezia. Malviventi si sono introdotti nella residenza minacciando e aggredendo la persona che gestisce l'immobile per conto del legale quando lei non c'è. "Mi sono sentita come se qualcuno avesse fatto quelle violenze contro di me"