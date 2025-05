“Scippo” di Sarzana ad Ameglia. La rassegna della Bernardini lascia la villa di Bocca di Magra

Vittorio Feltri, Gabriel Garko, Sveva Casati Modignani e Simona Ventura. Questi solo alcuni dei grandi nomi ad aver preso parte all’ultima edizione de ‘I Grandi Temi’, la rassegna estiva curata dall’avvocato e giornalista Annamaria Bernardini De Pace e storicamente patrocinata dal Comune di Ameglia, location la villa. Rassegna che però da quest’anno si sposterà a Sarzana.

A segnalarlo è il gruppo di opposizione Esserci per Ameglia, che afferma: "Apprendiamo che la rassegna i Grandi Temi, dopo più di un decennio, si sposta a Sarzana lasciando la storica location della Villa Romana di Bocca di Magra. Una perdita importante per il palinsesto estivo degli eventi amegliesi che lascia scappare un appuntamento ricorrente di grande spessore". Una cosa che, come ricordato dal consigliere Emanuele Cadeddu, era già avvenuta in passato quando, nel 2013 "la rassegna era interrotta forse da qualche anno, la villa romana chiusa era diventata un’attrazione legata alle scorribande di famiglie di ungulati". Con la prima amministrazione di centrodestra – ricorda il consigliere Cadeddu – con grandi sforzi avevamo recuperato la rassegna riportandola nel palcoscenico della villa romana totalmente risistemata".

Un appuntamento la cui buona riuscita è sempre stata trasversalmente riconosciuta, in grado di richiamare centinaia di persone anche dalle località limitrofe. "O questa amministrazione non tiene a queste cose – proseguono i consiglieri di minoranza - o forse, e crediamo sia così, ha grosse difficoltà nella pianificazione di eventi importanti. Ormai gli unici eventi sono organizzati dalle associazioni, che ringraziamo per il lavoro che svolgono". Oltre a ricordare come Annamaria Bernardini De Pace era riuscita a ritagliarsi da anni a Bocca di Magra un angolo tutto suo legato all’intrattenimento in cui alternava grandi temi spaziando dalla cultura alla politica, dalla musica alla letteratura, ospitando personalità illustri, il gruppo di opposizione evidenzia anche che il salotto amegliese accoglieva anche giovani musicisti che lì trovavano lo spazio per farsi conoscere.

E il gruppo di minoranza conclude: "Una formula che funzionava bene e che grazie agli sponsor riusciva a non gravare in maniera eccessiva sulle casse comunali dedicate al capitolo del turismo. Non sappiamo i motivi specifici di questa scelta e per questo non entriamo nel merito. Sta di fatto che farsi soffiare da Sarzana un format di successo, nato e cresciuto ad Ameglia, è una scelta che non può essere condivisibile né comprensibile".

Elena Sacchelli