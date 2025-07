La “XXI Luglio” a Filippo Grandi. Dialogo e impegno umanitario

Per via del suo fitto calendario di impegni potrà ritirare l’onorificenza XXI Luglio 1921 soltanto il prossimo inverno, ma quest’anno la commissione non ha avuto dubbi e, su proposta dell’amministrazione Ponzanelli, superando qualsiasi perplessità, ha votato all’unanimità per conferire il titolo legato alla città di Sarzana a Filippo Grandi.

Molti ricorderanno la straordinaria lectio magistralis con cui l’Alto commissario dell’Onu per i Rifugiati ha aperto nel 2022 il Festival della Mente, che aveva come filo conduttore il movimento, rappresentando idealmente la città verso la forza della cultura. A lui, simbolo vivente di dialogo, tutela e impegno umanitari Sarzana, che nella sua storia millenaria, è stata terra di confine, teatro di scontri e contese, ha deciso di assegnare l’onorificenza civica XXI Luglio 1921, introdotta a partire dal 2008. Oggi, è proprio attraverso la cultura che Sarzana vuole affermare con forza il proprio ruolo di crocevia e messaggera di pace: identità che rivendica anche con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, espressione di una comunità impavida, libera e inclusiva.

"La cultura disarma e diffonde la pace – dichiara il primo cittadino Cristina Ponzanelli – . Per questo siamo estremamente felici di attribuire la nostra onorificenza a Filippo Grandi. Il suo legame con Sarzana è forte, tanto che ci ha partecipato il suo onore e la gioia per questo riconoscimento, che verrà personalmente a ritirare il prossimo inverno. Attraverso la sua figura vogliamo rilanciare un messaggio universale di tutela della dignità umana in ogni sua forma. Grandi rappresenta infatti coloro che, spesso invisibili, scrivono la storia dei popoli e del mondo". Il conferimento dell’Onorificenza Civica XXI Luglio 1921 a Filippo Grandi vuole essere un segnale forte e chiaro: la cultura e il dialogo sono gli strumenti più potenti per seminare la pace.

Elena Sacchelli