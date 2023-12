Sarzana, i funerali di Alessandro Rossi: la sciarpa dell’Inter per l’addio

Sarzana (La Spezia), 29 dicembre 2023 – La sciarpetta con i colori dell’Internazionale, la sua amata squadra di calcio, adagiata tra i cuscini di fiori lo ha accompagnato nell’ultimo viaggio, attraversando una folla silenziosa e commossa. Tra tante carezze, lacrime e abbracci dei numerosi amici e colleghi che si sono stretti all’inconsolabile dolore dei famigliari. Alessandro Rossi è stato salutato per l’ultima volta ieri pomeriggio nella Cattedrale di Santa Maria, la chiesa che da bambino lo ha visto chierichetto e "scatenato" protagonista di infinite sfide inseguendo un pallone nel campetto polveroso prima di rientrare, spesso tardi, nella sua abitazione di via Aurelia poco dopo villa Ollandini. L’immagine di Alessandro ragazzino e poi diventato uomo sono state affiancate e ricordate da don Piero Barbieri nell’addio al quarantanovenne sarzanese tragicamente scomparso nel pomeriggio della vigilia di Natale in un incidente stradale avvenuto tra i caselli autostradali di Massa e Carrara mentre rientrava in città da Viareggio.

Al fianco della mamma Luana, della compagna Claudia, del fratello maggiore Maurizio e del nipote Marco c’erano gli amici di sempre, cresciuti con lui a scuola, all’oratorio e poi ritrovati tempo dopo al bar della Stazione ferroviaria di piazza Jurgens dove ha lavorato per tanti anni e ancora quelli nuovi che lo hanno apprezzato e stimato nella sua nuova veste di autotrasportatore in una ditta di Santo Stefano Magra. Dopo la funzione religiosa il feretro è stato accompagnato a Carrara per la cremazione.

m.m.