Alessandro Rossi, l’ipotesi malore e lo schianto contro il guardrail: tragedia in autostrada A12

Sarzana, 25 dicembre 2023 – Un tragedia. È quello che si è verificato in autostrada A12 nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale. Il noto autotrasportatore di Sarzana Alessandro Rossi, 49 anni, stava viaggiando a bordo della sua auto, una Hyundai, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail tra i caselli di Massa e Carrara in direzione nord. Il suo corpo è stato sbalzato a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto.

In base alle ricostruzioni della polizia stradale di Lucca e Massa, Rossi potrebbe aver accusato un malore prima di perdere il controllo dell’auto che successivamente ha percorso diversi metri, prima di tagliare la corsia impattando poi contro il guardrail, fortunatamente senza il coinvolgimento di altre auto.

I sanitari, allertati dagli altri automobilisti che stavano percorrendo l’A12 in direzione Genova, hanno eseguito le manovre di rianimazione, ma per Rossi non c’è stato più nulla da fare ed è morto nel tratto apuano dell’autostrada azzurra a circa 1 chilometro dal casello di Carrara.

Alessandro Rossi era molto conosciuto a Sarzana. Lavorava nel settore degli autotrasporti: era dipendente della Sernav di Santo Stefano Magra. Per i suoi tanti amici e conoscenti in città era sempre visto come il ragazzino che anni fa aveva iniziato a lavorare al bar della stazione ferroviaria di Sarzana.Avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 22 giugno. I funerali sono stati fissati alle ore 15 di giovedì nella parrocchia di Santa Maria.