La città piange la scomparsa di Alessandro Rossi

Sarzana (La Spezia) 25 dicembre 2023 - La tragica notizia ha sconvolto la città. Alessandro Rossi ha perso la vita nel pomeriggio della vigilia di Natale in un incidente sull’autostrada A12 tra i caselli di Massa e Carrara centrando il guard rail mentre era alla guida della sua automobile. Stava rientrando casa a Sarzana dopo un pomeriggio trascorso a Viareggio dove si era recato per salutare alcuni amici prima di prepararsi per la serata insieme alla famiglia. Avrebbe compiuto 50 anni nella prossima estate ma per i suoi tanti amici e conoscenti in città era sempre visto come il ragazzino che anni fa aveva iniziato a lavorare al bar della stazione ferroviaria di Sarzana. Era il più piccolo della compagnia che frequenta il locale e per questo sempre coccolato e preso in simpatia anche per il suo carattere allegro e il sorriso gentile. Sulle cause dell’incidente, nel quale non sono stati coinvolti altri mezzi, sono in corso le indagini della Polstrada di Lucca e Massa che sono intervenute sul luogo della tragedia. Non è escluso che Alessandro possa avere avuto un malore.