Sarzana: nocciole e notte bianca. Ottimo bilancio per la fiera, migliaia in centro

Sarzana, 8 aprile 2025 – Una tre giorni ricca di profumi, colori e tantissime presenze in città. La Fiera delle Nocciole si conferma una delle iniziative più amate dai sarzanesi e non solo. Complice il sole e la temperatura primaverile Sarzana da sabato mattina a lunedì sera è stata letteralmente presa d’assalto da migliaia di persone che hanno deciso di fare tappa in città per fare acquisti nelle oltre 200 bancarelle che da piazza Martiri, via Gori, via della Pace, argine del Calcandola fino a piazza Matteotti, via Landinelli e piazza Garibaldi hanno animato il centro.

Vestiario, oggettistica varia, piante, hand made, frutta disidratata, ma anche automobili, brigidini di Lamporecchio, croccante, dolciumi e panini con la porchetta. Il tutto racchiuso nella splendida cornice del centro storico, con la possibilità di visitare per tutte e tre le giornate anche le due mostre che ospita la Fortezza Firmafede, quella di Giorgio De Chirico e quella di Ivan Vitale Lazzoni. Grandissimo successo anche per la prima delle quattro notti bianche di Sarzana.

La notte di Bianca di Primavera, che si è svolta nella serata di sabato e che grazie ad alcuni negozi rimasti aperti e ai vari bar del centro che hanno aderito all’iniziativa, proponendo dj set di vario genere sino alle 2 di notte, ha registrato praticamente ovunque il tutto esaurito.

Orde di giovani hanno invaso Sarzana, in una serata all’insegna della spensieratezza in cui non è stato riscontrato alcun problema di ordine pubblico e che, al contrario, ha rivitalizzato il centro storico. Soddisfatto dell’andamento della fiera e della buona riuscita della notte di Primavera è l’assessore al commercio e alle attività produttive.

“La Fiera delle Nocciole è per tradizione l’appuntamento che apre alla primavera e alla bella stagione e siamo felici che ancora una volta abbia registrato così ampio consenso – commenta Luca Ponzanelli –. Ottimo risultato, per nulla scontato, anche per la notte bianca di Primavera, in funzione della quale abbiamo organizzato anche un servizio di pulizia straordinaria la domenica mattina. Un evento per giovani, a cui la popolazione ha risposto. Continuiamo ad affrontare con serietà tutte le questioni che riguardano il tessuto commerciale cittadino”.