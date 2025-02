Sagra dell’Uva nel calendario degli eventi autentici liguri

La Sagra dell’Uva di Vezzano, che quest’anno celebra la 60ª edizione, è nel calendario 2025 degli “Eventi autentici liguri”. Un riconoscimento non da poco, visto che nell’intera provincia spezzina sono solo sei gli appuntamenti che lo hanno ottenuto. Il calendario è stato presentato nei giorni scorsi, quando i rappresentanti delle Pro Loco interessate hanno ricevuto dall’assessore regionale al turismo Luca Lombardi la pergamena attestante il riconoscimento. Si tratta, infatti, degli eventi – più che raddoppiati rispetto al 2024, passando da 33 a 76 – delle Pro Loco dell’Unpli Liguria, identificati a seguito del protocollo d’intesa stipulato nel 2023 con cui è stata creata una scheda di rilevazione per verificare le caratteristiche di ogni evento segnalato.

Dei 76 eventi, 37 sono in provincia di Genova, 20 sono in provincia di Imperia, 13 in provincia di Savona e e 6 in provincia della Spezia. Nello spezzino, hanno il riconoscimento, oltre alla sagra dell’Uva di Vezzano che si svolge la seconda domenica di settembre, anche Groppo e gli spaventapasseri a Sesta Godano, il 13 luglio; ’I giochi di Santa Margherita’ il 20 luglio a Vernazza e ’Vernazza in vigna’ il 14 agosto, a Vernazza; gli Orti di Pignone, nell’ultimo fine settimana di agosto, e la la Sagra del fungo di Tavarone, nel comune di Maissana nell’ultimo fine settimana di agosto. "Per ottenere il riconoscimento – spiega la Regione – gli eventi rispettano criteri di originalità e fondamento storico (stretto collegamento con le tradizioni locali); richiamo di pubblico; in caso di sagre, valorizzazione di piatto tipico ligure o prodotto ‘autentico’ a chilometro zero; coinvolgimento degli operatori locali e collaborazione con il Comune di appartenenza; ricorrenza almeno decennale dell’iniziativa".