Il recupero delle bottiglie di plastica. Ecco i due nuovi ecocompattatori: premi e buoni sconto

Sarzana, 19 settembre 2024 – La sostenibilità può andare di pari passo col risparmio. In prossimità dei due ingressi del Centroluna sono spuntati due eco-compattatori per gli imballaggi in Pet, ossia per le bottiglie utilizzate nel settore alimentare per acqua, succhi e soft drink. Grazie alla partnership tra Coop Liguria e Corepla è stata quindi avviata anche a Sarzana la differenziata per intercettare le bottiglie che sfuggono ai flussi di raccolta e che spesso vengono disperse nell’ambiente causando inquinamento.

Una doppia buona notizia per i consumatori che scegliendo di riciclare potranno essere premiati con un buono sconto. Per usare gli eco-compattatori Recopet è necessario scaricare l’omonima applicazione per cellulare. Le bottiglie vanno conferite una alla volta, senza che siano state schiacciate, dal momento che è fondamentale che l’etichetta identificativa con il codice a barre sia leggibile. Sull’applicazione sarà possibile consultare sia i ‘punti partner’ accumulati ai fini dell’erogazione del buono sconto Coop (uno per ogni bottiglia o flacone), sia i punti Corepla che, raggiunta una determinata soglia, daranno diritto a richiedere premi in plastica riciclata. Per ottenere un buono sconto di 5 euro, da spendere in qualsiasi punto vendita Coop Liguria su una spesa minima di 50 euro, occorre conferire 200 contenitori. Al raggiungimento della soglia l’utente riceverà un avviso dall’app Recoplet che andrà mostrato in cassa per ottenere la riduzione sulla spesa.