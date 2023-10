Spezia sempre più green: "Facciamo la differenza"

La Spezia? Un città sempre più green. È quanto emerge dalla fotografia scattata da Legambiente e Ambiente Italia in collaborazione col Sole 24 Ore. Nel rapporto ’Ecosistema Urbano’, che misura le performance su aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente, vede la città issarsi al sesto posto della classifica nazionale: un risultato che migliora il nono posto dello scorso anno e conferma La Spezia come capoluogo più virtuoso della Liguria: Genova scende al 58° posto, Savona è al 37° e Imperia al 54°. La città si è contraddistinta anche in alcuni dei diciannove indicatori d’analisi: è al 17° posto per giorni di sforamento dei valori soglia di Ozono (cinque giorni all’anno; ndr), al 10° per ciò che riguarda i Pm10, mentre è addirittura al 4° posto nazionale per tasso di motorizzazione e al 17° per uso efficiente del suolo. Buon 14° posto per la raccolta differenziata, mentre i ’nei’ sono rappresentati dalla dispersione idrica (77° posto), isole pedonali (93°) e verde totale, dove si piazza 88°.

"Siamo riusciti a fare la differenza puntando sulla sostenibilità ambientale – afferma l’assessore all’ambiente, Kristopher Casati –. Classificarci al sesto posto ci rende davvero una città green e fieri del fatto che venga riconosciuto a livello nazionale il cambiamento che abbiamo messo in atto negli ultimi anni: dal 17° posto del 2017, oggi conquistiamo quasi la vetta della classifica. In questi sei anni abbiamo velocizzato gli interventi e le azioni politiche per concretizzare un cambiamento radicale della città dando una risposta all’emergenza ambientale, abbiamo rivoluzionato il sistema di raccolta differenziata che ci ha portato a una percentuale che sfiora l’80%, con le bollette più basse di tutta la Liguria; abbiamo promosso l’elettrificazione del trasporto pubblico e privato, abbiamo raddoppiato i parcheggi di interscambio e realizzando un nuovo polo, completando le fognature con l’obbiettivo zero scarichi in mare, investito su un nuovo depuratore". Casati ricorda anche i progetti di ristrutturazione del bike sharing e delle piste ciclabili. "Queste sono le sfide più grandi che abbiamo vinto e sono anche le più visibile e sentite dai cittadini. Sono convinto che la transizione ecologica dipende dalle scelte dei Comuni e il Comune della Spezia ha fatto, da sei anni ad oggi, della sostenibilità ambientale il cardine della propria missione istituzionale".

mat.mar.