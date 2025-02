Piena da record alla foce del Magra, il fiume ha toccato i livelli del Po

Ameglia (La Spezia), 7 febbraio 2025 – Un vero e proprio record di portata per il fiume Magra, quello misurato la scorsa settimana dai tecnici Arpal nella sezione del Ponte della Colombiera, ad Ameglia. Un volume «capace di far esondare Bisagno e Polcevera e confrontabile con la portata media del Po quando entra nel delta», registrato in ben 1375 metri cubi al secondo.

Il dato da record - almeno a livello regionale - è stato registrato martedì 28 gennaio, quando a seguito delle precipitazioni diffuse che avevano caratterizzato il centro-levante ligure, una squadra di tre idrologi Arpal ha approfittato delle condizioni eccezionali per dedicarsi a una delle attività esterne del Centro Meteo: la misura della portata di un fiume in piena. Si tratta di un’attività che richiede esperienza e grande competenza in grado di misurare il volume dell’acqua che passa in una sezione trasversale del fiume in un secondo e che rappresenta un’informazione fondamentale per fronteggiare il rischio idrogeologico nelle fasi di costruzione e progettazione di opere idrauliche. «È il valore più alto mai misurato direttamente finora per questo tipo di attività in Liguria – spiega Francesca Giannoni, responsabile del Centro Meteo Idrologico Arpal – e si tratta di un dato raccolto in condizioni lavorative eccezionali, di cui devo riconoscere il merito ai miei collaboratori. Abbiamo cominciato questa attività nel 2007 e da qualche tempo ne svolgiamo quasi 200 all’anno. Sono dati che arricchiscono le conoscenze per calcolare il bilancio idrologico annuale e permettono di approfondire i confronti con le rilevazioni storiche fatte in Liguria».

Per dare un’idea dell’evoluzione di queste misure, basti pensare che nel 1996 il Servizio Idrografico e Mareografico di Genova aveva misurato una portata massima sul fiume Magra a Calamazza, con 440 metri cubi al secondo. Arpal, nel corso degli ultimi anni, ha potuto misurare portate anche maggiori e fino a poco tempo fa aveva stabilito il suo precedente massimo misurando 673 metri cubi al secondo il 9 Gennaio 2023, e 403 metri cubi al secondo il 9 Ottobre 2024, entrambe le volte presso la foce del fiume Magra. Dati ben distanti dai 1375 metri cubi al secondo registrati la scorsa di settimana nei pressi del Ponte della Colombiera e che rendono quella rilevata il 28 gennaio la massima misura di un fiume in piena di tutta la Liguria.