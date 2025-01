Frane, alberi caduti e strade chiuse. Attivate le idrovore al fiume Magra . Intere frazioni senza corrente per ore

A seguito della violenta perturbazione che ha colpito domenica notte il territorio nel nord della Toscana ci sono stati disagi causati non solo dalla pioggia ma anche da un forte vento. I primi disagi sono iniziati a Zeri, con una frana al chilometro 2 della strada provinciale 37 che ha ostruito il passaggio alle vetture e creato problemi alla circolazione stradale. Sempre in Lunigiana, altri movimenti franosi sono segnalati a Dozzano, nel Comune di Pontremoli, e a Villa di Tresana nel Comune di Tresana. Caduta di alberi lungo la strada statale 62 in direzione Aulla, nel territorio di Villafranca. Il maltempo ha inoltre creato disagi diffusi con alcune frazioni rimaste per ore senza corrente elettrica. Il fenomeno ha interessato soprattutto la zona di Aulla. Nelle ultime ore, fanno sapere dall’amministrazione di Aulla, la corrente è stata ripristinata nelle frazioni di Caprigliola, Stadano e Isola. I corsi d’acqua in Lunigiana da alcune ore stanno lentamente tornando alla normalità. Non sono segnalate particolari criticità per le città sul piano, dove la perturbazione ha colpito con meno intensità rispetto alla Lunigiana.

Un albero è caduto nella serata di ieri in via dei Colli, lungo la strada per Antona, tra Altagnana e Pariana, in prossimità dello slargo per l’inversione di marcia. Fino alla rimozione è necessario passare dalla via dei Carri.

Durante la notte fra lunedì e martedì il fiume Magra è stato uno dei sorvegliati speciali da parte dei tecnici del Consorzio, a seguito dell’allerta arancione diramata dalla protezione civile: le piogge battenti hanno causato un innalzamento del livello del Magra impedendo al canale urbano che scorre nel cuore di Aulla di scaricare normalmente le acque all’interno dell’alveo. Le idrovore sono servite a pompare le acque del canale urbano dentro al Magra e a garantire un corretto deflusso nella fase di massima attenzione. L’attenzione sulla situazione del Magra resta altissima così come su tutto il reticolo idraulico in gestione al Consorzio di Bonifica, dove i tecnici del Consorzio sono al lavoro sin dalle prime ore dell’allerta. "Ringrazio il presidente del Consorzio di Bonifica, Dino Sodini, per la collaborazione resa – evidenzia il sindaco di Aulla, Roberto Valettini –. Fin dai primi istanti della diramazione dello stato di allerta il Comune di Aulla ha avuto una costante collaborazione con l’Ente, ricevendo aggiornamenti sull’andamento delle idrovore attivate per favorire il corretto deflusso di acqua piovana dal canale urbano".