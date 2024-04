Ufficio postale chiuso, disagi per i cittadini dopo l’assalto con esplosione

Santo Stefano Magra (La Spezia), 9 aprile 2024 – L’ufficio postale chiuso "per rapina" provocherà un forte disagio per i residenti, soprattutto anziani, di Ponzano che per operazioni, pagamenti dei bollettini e ritiro della pensione dovranno spostarsi nella filiale nel cento storico di Santo Stefano che ricambierà così la cortesia di quando i locali di piazza Matteotti subirono nell’autunno di due anni fa la stessa sorte di quelli in via Di Vittorio. Stessa dinamica nell’assalto al Bancoposta e notevole quantità di danni. Anche se nel primo caso i ladri riuscirono a fuggire con una buona somma di denaro mentre l’altra notte se ne sono andati a mani vuote.

L’assalto di domenica alle Poste a Ponzano Belaso non ha comportato nessun furto in denaro, anche se una parte considerevole delle banconote contenute nell’apparecchio erogatore è andata distrutta dall’esplosione o comunque danneggiata. Inoltre sono state lesionate le vetrate antisfondamento dell’edificio. Anche all’interno degli uffici dovrà essere verificata la mancanza di lesioni prima di dare l’agibilità. Insomma un danno notevole sia per l’utenza che per il personale.

Sul fronte delle indagini sono impegnati i carabinieri di Sarzana che col tempestivo intervento a sirene spiegate sul luogo dell’esplosione hanno messo in fuga i malviventi. La banda ha utilizzato la tecnica del gas saturando l’interno del Bancoposta per poi farlo esplodere accendendo un fiammifero. Ma il quantitativo è risultato decisamente eccessivo: il banco è saltato ma anche il contenuto. I ladri sono fuggiti a mani vuote inseguiti sulla Cisa dai carabinieri.

m.m.