Il ponte inizia a cadere. Dopo la raffica di polemiche è iniziata la demolizione

Sarzana (La Spezia), 29 novembre 2024 – Dopo mesi segnati dalla polemica, hanno preso il via martedì, cogliendo di sorpresa gran parte della cittadinanza, i lavori di demolizione del ponte di via Falcinello. Era stata la gru, apparsa sul ponte il venerdì antecedente a suscitare qualche timore tra i residenti della zona, che temevano – come di fatto è accaduto – che il ponte formalmente già interdetto al pubblico dallo scorso settembre (ma su cui qualcuno continuava a transitare) fosse demolito prima della realizzazione del passaggio pedonale alternativo, attualmente in fase di realizzazione, per cui l’amministrazione Ponzanelli sborserà poco meno di 30 mila euro.

Alla fase di demolizione avrebbero dovuto precedere le opere di fondazione del nuovo ponte, ma essendo stato verificato in corso d’opera che il tracciamento dei pali di fondazione risultava fuori dall’attuale spalla, ossia in parte in alveo, si è reso necessario demolire le campate fino al piano di posa dei pali. La parziale demolizione delle campate in alveo, che si concluderà la prossima settimana, è quindi cominciata in anticipo ed ha seguito i lavori di spostamento di tutti i servizi, a carico dei rispettivi titolari.

Le opere di fondazione del nuovo ponte inizieranno quindi la prossima settimana, e al termine di questa fase verranno concluse le opere di demolizione – che comprendono l’eliminazione di tutte le sue parti tra cui campata centrale, campate laterali, fondamenta, tralicci e cavi - del vecchio ponte di via Falcinello. Fase che dovrebbe essere conclusa, come da cronoprogramma, entro febbraio. Ma la grande richiesta dei residenti della zona interessata resta la stessa. Quando sarà fruibile il passaggio pedonale alternativo per poter raggiungere a piedi il centro?

“La realizzazione del nuovo tratto pedonale temporaneo su area privata – spiega l’assessore Giorgio Borrini – in cui è stato già tracciato, pulito e posato il materiale utile al camminamento, è in fase di ultimazione. Ieri è stata installata l’illuminazione e per potere aprirlo al pubblico, manca soltanto il compattamento del terreno”. Questione di giorni, o forse soltanto di ore, prima di vedere il nuovo passaggio pedonale aperto al pubblico, dal momento che l’unica variabile che potrebbe anticipare o ritardare la sua consegna alla cittadinanza è soltanto dettata dalle condizioni metereologiche. Per portare a termine la fase di compattamento del terreno, che non è asfaltato, è necessario che non piova. La fase di demolizione del ponte di via Falcinello ha comportato anche alcune modifiche alla viabilità veicolare: è stato infatti ripristinato il senso doppio di marcia in via Falcinello e il senso unico di marcia veicolare nel secondo tratto di viale Alfieri.

Elena Sacchelli