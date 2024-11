Sul ponte di via Falcinello arriva la ruspa, gli abitanti: “Prima della demolizione fate il percorso pedonale”

Sarzana, 26 novembre 2024 – La ruspa che lo scorso venerdì è apparsa sul ponte di via Falcinello, ha suscitato qualche perplessità fra i residenti della zona interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione dell’infrastruttura, che temono di rimanere isolati. “Quando verrà demolito il ponte?” chiede una delegazione di residenti di via Villefranche e via Falcinello che prosegue: “Nelle scorse settimane il sindaco Cristina Ponzanelli ci aveva assicurato soluzioni per agevolare la mobilità pedonale da e per quell’area. Ma a oggi non c’è traccia della strada pedonale promessa, come seguito della modifica alla viabilità di via Alfieri”. Dal momento che nessuna comunicazione è pervenuta ai cittadini della zona circostante il ponte, gli stessi chiedono certezze e avanzano richieste all’amministrazione.

“Ci piacerebbe essere informati in modo ufficiale – specificano i residenti nella nota – e prima della demolizione del ponte sul cronoprogramma dei lavori. Quando e in che sequenza verranno eseguiti i lavori? Auspichiamo che la predisposizione della promessa viabilità pedonale, preceda la demolizione del ponte”. A fornire qualche dettaglio sullo stato attuale dei lavori e sui prossimi interventi in programma è l’assessore alle opere pubbliche Giorgio Borrini: per quanto concerne l’opera fondamentale, per abbattere il rischio idraulico della zona l’amministrazione è stato chiesto sin da subito alla ditta appaltatrice, per gli aspetti di sua competenza, di accelerare ogni fase del cantiere per consegnare la nuova infrastruttura alla cittadinanza. La struttura di quello che sarà il nuovo ponte, realizzata in officina, è già stata trasportata nell’area di cantiere. Già conclusa la fase propedeutica allo spostamento di tutti i sottoservizi, di competenza di terzi, presto inizieranno le opere di fondazione, che precederanno la demolizione vera e propria del ponte.

“Questa settimana inizieranno i lavori di fondazione – chiarisce l’assessore Borrini – Al termine di quelle opere si procederà alla demolizione del ponte, prevista tra dicembre e gennaio e comunque entro febbraio, come da cronoprogramma”. E, per quanto riguarda il nuovo percorso pedonale tra via Cisa e via Falcinello aggiunge. “Il percorso che sarà ancora più breve per i residenti della zona per raggiungere il centro rispetto al ponte stesso è stato autorizzato dal proprietario e pulito. La ditta incaricata sta cominciando la messa in posa dell’illuminazione del materiale utile al camminamento”. L’amministrazione, oltre ad aver messo a disposizione per i residenti servizi di trasporto gratuiti, ricorda anche di aver attuato diverse modifiche alla mobilità veicolare. Tra queste l’istituzione del senso unico su via Paradiso e la concessione dell’accesso veicolare sul viale Alfieri dalla via Cisa.