Comune ’rap friendly’: "Primi e per ora unici"

Comune “rap friendly”, primo e al momento unico in Italia, con tanto di logo-simbolo distintivo. E’ l’iniziativa dell’amministrazione di Santo Stefano Magra per dimistrare "di credere fortemente nei giovani e nelle capacità artistiche espresse tramite la musica rap", genere di musica che, dunque, intende promuovere attraverso manifestazioni dedicate e momenti di confronto, sulla scia di quanto già realizzato negli anni scorsi. "Quest’anno la manifestazione “Serata Rap - Parole in piazza” festeggerà la terza edizione, ponendosi sempre di più al centro della scena provinciale, per originalità di format e spazio a cantautori rap di qualità – dichiarato Paolo Ruffini, assessore al turismo e alla cultura –. Ci tengo a ringraziare gli ospiti delle passate edizioni e il giornalista Damir Ivic che conduce la serata, dallo scorso anno arricchita dal concorso “Scrivi Rap” che offre la possibilità al vincitore di registrare e produrre il testo del brano presentato. Da quest’anno il concorso sarà inoltre seguito dai ragazzi dello studio Adm di Santo Stefano, i gestori della sala registrazione che ospitano molti cantanti locali". L’assessore conclude: "Come amministrazione crediamo fortemente nei giovani e nelle loro ambizioni e passioni ed è per questo che ho ideato il marchio “Rap friendly”. Un segnale importante per tutti i giovani che si mettono in gioco scrivendo i testi e producendo la canzone e per tutti quelli che la ascoltano. Vogliamo diventare un punto di riferimento, uno spazio sul quale poter contare per fare musica rap. Siamo il primo Comune in Italia a definirsi “Rap friendly”, per crescere come comunità a sostegno dei giovani".